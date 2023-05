'Le Parisien' , su Mourinho al Psg nulla di concreto

(ANSA) - PARIGI, 17 MAG - "Non esiste nulla di concreto, Josè Mourinho non è il piano A del PSG": così il quotidiano della capitale francese, Le Parisien, dopo che alcuni giorni fa era sembrato - sempre dai media francesi - che fra l'allenatore giallorosso e la società di proprietà qatariota ci fossero già stati dei colloqui.

"Secondo le nostre informazioni - scrive oggi il sito on line del quotidiano parigino - nessuna trattativa è stata mai avviata fra l'agente di Mourinho, Jorge Mendes, e il ds del PSG, Luis Campos. Non è lui il piano A della società nel caso di una separazione da Christophe Galtier, che sta per vincere il titolo di campione di Francia dopo aver vinto con il Lille nel 2021".

(ANSA).