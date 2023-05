Gualtieri, 'non disperdere esperienze Spin Time e Maam'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "C'è una graduatoria di occupazioni che vanno sgomberate ed è stata stilata dalla prefettura. Per effettuare lo sgombero dobbiamo mettere a disposizione degli alloggi, con il metodo del passaggio casa a casa. Ci sono diversi casi in cui c'è questa difficoltà, ma ci sono anche realtà che hanno acquisito un loro valore su campo, perché oggettivamente sono state portatrici di esperienze ma allo stesso tempo stanno in una situazione non sostenibile". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, presentando il Piano Casa della Capitale. "Non ci voltiamo dall'altra parte - ha aggiunto - occorre agire e trovare la soluzione migliore per ripristinare la legalità ma non disperdere esperienze. Sul caso Maam, tra l'altro, c'è un lavoro già avviato: il metodo non è astratto ma concreto e caso per caso si trova la soluzione, riportando le situazioni nella legalità. Ci sono situazioni concrete legate alle graduatorie - ha specificato Gualtieri - bisogna evitare generalizzazioni, come a dire che sono tutte uguali, ma neanche diciamo 'due e poi basta'" "Nella lista della prefettura - ha detto poi l'assessore alla Casa Tobia Zevi - sulla base di una serie di coefficienti il Maam è al primo posto. Sono stati già pagati 33 milioni di euro alla proprietà per il risarcimento e abbiamo fatto una scelta di rigenerazione urbana. In quel luogo, oltre all'occupazione si è creato un Museo. Su Spin Time, invece - ha detto ancora - preciso che non ci sono stati contatti con la proprietà, l'immobile è al punto 8 della graduatoria ma attuiamo il principio per cui, nella valutazione delle priorità, ci sono anche elementi quali l'anzianità dell'occupazione e la proprietà dell'edificio. Uno studio universitario dà indicatori significativi sullo Spin Time, ad esempio il tasso di abbandono scolastico pari a zero. E comunque stiamo parlando di ipotesi perché va fatto uno studio per una eventuale acquisizione".

(ANSA).