Cultura:Tagliavanti, da Camera Commercio 100 mln in 20 anni

"Negli ultimi 20 anni la Camera di commercio ha investito 100 milioni di euro in infrastrutture culturali e manifestazioni". Lo dice il presidente Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso del convegno 'L'impresa culturale e creativa a Roma: Quale Futuro?', in corso a Roma, al Tempio di Adriano in piazza di Pietra.