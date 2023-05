Tour del benessere 2023, camper Asl Roma 6 per la prevenzione

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Parte il 20 maggio a Monte Porzio Catone il progetto di prevenzione Tappe del Benessere 2023.

L'iniziativa, promosso dal Servizio di Dietetica, prevede il servizio di una serie di visite mediche gratuite effettuate presso il camper della prevenzione dell'Asl Roma 6. Sabato 20 maggio il furgoncino si fermerà in piazza Borghese dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

La prima tappa sarà dedicata alla Giornata Mondiale della Biodiversità al fine di mettere in evidenza il legame tra uomo e natura, "perché un ecosistema sano ed il benessere ambientale sono la premessa indispensabile per la salute e il benessere dell'uomo", si legge in una nota degli organizzatori del progetto.; Durante la giornata sarà possibile effettuare diversi tipi di visite: valutazioni dietistiche, fisioterapiche, infermieristiche. Sarà inoltre possibile rivolgersi agli esperti presenti per indicazioni e consigli per un corretto stile di vita e una sana alimentazione.

Il progetto proseguirà il 7 giugno ad Anzio e il 7 luglio a Pomezia, in programma tappe anche a Ciampino, Ariccia e Velletri. (ANSA).