L'orchestra da camera Canova chiude i concerti alla Sapienza

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - L' Orchestra da Camera Canova diretta dal suo giovane fondatore Enrico Saverio Pagano chiude il 20 maggio alle 17:30 nell' Aula Magna della Sapienza la 78/ma stagione dell' Istituzione Universitaria dei Concerti.

''Torniamo per il secondo anno di fila per il concerto conclusivo - dice Pagano - con due autori cardine del nostro repertorio come Mozart e Haydn, dei quali eseguiremo rispettivamente la Sinfonia K 81 scritta proprio a Roma nel 1770 e la teatrale Sinfonia "degli Addii", durante la quale gli orchestrali sono chiamati a lasciare, uno per uno, la sala, proprio come fece Haydn in chiara polemica verso il prolungato soggiorno a Eszterháza nel 1772''.

Fra questi due lavori del classicismo musicale l'orchestra inserisce una grande pagina del repertorio romantico - il Concerto per violoncello e orchestra di Schumann - con la partecipazione della solista Erica Piccotti in una versione "cameristica" che prevede solo l'orchestra d'archi, secondo l' usanza diffusa nei primi decenni dell' '800 di trascrivere per quartetto o formazioni ridotte i concerti originariamente destinati alla grande orchestra. Young Artist of the Year 2020 agli International Classical Music Awards, Erica Piccotti svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero. Nata a Roma nel 1999, e diplomatasi a soli 14 anni presso l'Accademia di Santa Cecilia, ha ricevuto l'onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana "per gli eccezionali risultati in campo musicale in giovane età". Diplomato in direzione d'orchestra, violoncello e composizione, Enrico Saverio Pagano - nato a Roma nel 1995 - è direttore artistico dell'Orchestra da Camera Canova, da lui fondata a 19 anni nel 2014 e formata dai giovani professionisti italiani la cui età media è di 25 anni. (ANSA).