Internazionali: Musetti agli ottavi, ora Tsitsipas

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Lorenzo Musetti passa agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma, battendo lo statunitense Frances Tiafoe per 5-7 6-4 6-3. L'ultimo set è stato disputato oggi dopo l'interruzione di ieri per pioggia (con l'azzurro che era in vantaggio 2-1). Ora, sempre oggi, Musetti affronterà nei quarti Stefanos Tsitsipas, che ha battuto Lorenzo Sonego.

