Guasto a rotaia della metro di Roma, servizio ridotto e disagi

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Servizio ridotto e disagi nel pomeriggio sulla linea A della metropolitana di Roma. Lo stop ha interessato circa metà della linea tra le fermate di Manzoni e Anagnina. Il guasto ha acuito i disagi negli spostamenti, già congestionati per il traffico e la pioggia battente in città. "A causa della necessità di un intervento urgente su una rotaia posata su una tratta ancora non sostituita nell'ambito dei lavori in corso sul sistema di armamento, Atac ha dovuto limitare il servizio sulla metro A sostituendolo con mezzi di superficie. La linea è attiva nella tratta Battistini-San Giovanni in direzione Anagnina e Manzoni-Battistini in direzione Battistini.", fa sapere l'azienda capitolina che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale.

"I tecnici Atac sono già sul posto e stanno operando per ridurre al minimo i tempi dell'interruzione per l'inconveniente dovuto allo stato della linea, inconvenienti scongiurabili solo con il completamento del rinnovo rotaie, come già ricordato in occasione di casi simili".

Poco prima delle 20.00 è stato ripristinato il servizio sull'intera linea della metro A di Roma. Lo fa sapere Atac spiegando che è stato "completato l'intervento tecnico di riparazione di una rotaia". È stato di conseguenza anche sospeso il servizio di bus sostitutivi che era stato attivato nel pomeriggio.