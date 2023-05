Fumogeni in campo, Daspo per tre tifosi nel Frusinate

(ANSA) - VEROLI, 16 MAG - Divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive di qualsiasi genere: lo ha emesso la questura di Frosinone nei confronti di tre giovani di Veroli, ai quali il Daspo è stato notificato questa mattina dai carabinieri.

L'episodio per il quale gli è stato inibito l'accesso a stadi, campi, piscine, ippodromi ed ogni genere di teatro agonistico risale agli inizi dello scorso mese di marzo quando, nel Comunale di Veroli (Frosinone) durante un incontro di calcio del campionato di Seconda Categoria, tre persone hanno iniziato a lanciare oggetti in campo, tra cui alcuni fumogeni.

Poi hanno scavalcato le reti perimetrali del campo sportivo, cercando lo scontro fisico con la tifoseria avversaria. Solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri in servizio d'ordine allo stadio è stato evitato il peggio.

I tre, tutti di circa trent'anni, sono stati raggiunti dalla misura del "divieto di accedere alle manifestazioni sportive" per un anno. (ANSA).