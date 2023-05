Roma,minimarket chiusi la sera nel week nelle zone della movida

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Contro la movida violenta minimarket chiusi la sera nei week end nelle zone della movida a Roma.

L'ordinanza è stata firmata venerdì scorso dal sindaco Gualtieri e prevede la serrata anticipata dei minimarket nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica a partire dalle 22 della sera fino alle 5 del mattino del giorno successivo, con l'obiettivo di frenare la malamovida anche in vista del periodo estivo. Tra le zone interessate le aree del divertimento capitolino dal Pigneto a Ponte Milvio fino a Ostia e tutto il centro.

"L'ordinanza - spiega il presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica Riccardo Corbucci (Pd). - è entrata in vigore sabato e sarà valida fino al 15 ottobre". Sulla base di una mappatura delle aree a rischio l'ordinanza è stata estesa non solo a tutto il centro storico, ma anche nell'intero territorio dei Municipi II, III, V, VI e IX. E anche nel Municipio X sul lungomare di Ostia, nella stazione Roma-Lido, a piazza Anco Marzio e a Piazza Tor San Michele. "Nel Municipio XIII - afferma ancora Corbucci - verrà applicata invece nel quadrante compreso tra piazza della Salle, Largo Boccea, Circonvallazione Cornelia e Piazza Giureconsulti.

Infine nel XV Municipio le zone attenzionate sono quelle di Ponte Milvio nell'area compresa tra il piazzale di Ponte Milvio e Via Riano". (ANSA).