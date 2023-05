'La partita del rispetto',anche l'Assocalciatori in campo a Roma

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - L'Associazione italiana calciatori (Aic) scende in campo domani insieme con Amnesty International, Assist, Sport4society, Uisp e Usigrai in occasione della Giornata mondiale del vivere insieme in pace, con lo slogan #SportAgainstWar, per la 'Partita della parità e del rispetto 2023', che si terrà a Roma. Al campo sportivo 'Fulvio Bernardini', a Pietralata, scenderanno in campo la rappresentativa 'One World' e la squadra di calcio del Circolo sportivo Rai.

"Avremo con noi donne e uomini che provengono dai territori di guerre e conflitti - fanno sapere i promotori dell'iniziativa - per lanciare un messaggio chiaro: vivere insieme in pace, dignità e diritti". (ANSA).