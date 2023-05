Nel Lazio cala l'affluenza. A Latina al 58%, meno  3 punti

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - L'affluenza ai seggi per le elezioni comunali di Latina, unico capoluogo laziale al voto in questa tornata elettorale, raggiunge il 58%, in calo di tre punti rispetto al 61% delle passate amministrative. Un dato in linea con quello regionale, dove l'affluenza ha raggiunto il 59,8%, anche in questo caso in calo quasi di tre punti rispetto al 62,8% delle passate elezioni. (ANSA).