Calcio donne: Linkem Res Roma conquista la promozione in serie B

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Dopo lo scudetto della Roma, un'altra squadra romana di calcio femminile festeggia, per la promozione in serie B. E' la Linkem Res Roma, che battendo 3-0 la Salernitana ha conquistato il traguardo con tre turni di anticipo, coronamento di un progetto trasversale dalla forte rilevanza sociale. La Res Roma è una squadra femminile sin dalla sua fondazione e un motore di inclusione sociale nel quartiere di Torbellamonaca, con una scuola calcio solidale (130 tra bambine e bambini) e un progetto di Job creation giovanile.

"E' una grande soddisfazione, in soli due anni abbiamo aiutato questa squadra a tornare nel calcio che conta - afferma il presidente della Res, Francesco Sortino, che è Executive Director di Tessellis, nuova società che ingloba Linkem e Tiscali -. E' un progetto sociale importante, che come quello che conduciamo nelle carceri di Rebibbia, Lecce e Cagliari e ci impegna a promuovere 'semi di rigenerazione' in contesti sociali difficili. La nostra ambizione è che questo progetto aggreghi sempre più forze, pubbliche e private, che ci affianchino nel promuovere il riscatto delle tante periferie della nostra società". (ANSA).