Incidente sull'autostrada, bimba di 5 mesi trasferita a Roma

(ANSA) - CASSINO, 14 MAG - Una bambina di 5 mesi è stata trasferita d'urgenza in elicottero al policlinico Gemelli a Roma per le ferite riportate nell'incidente stradale che ha coinvolto l'auto sulla quale viaggiava insieme alla famiglia lungo l'autostrada A1, nel tratto tra i caselli di Cassino e Pontecorvo (in provincia di Frosinone).

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 ed ha coinvolto due Fiat 500L di colore scuro: si sono urtate con violenza per cause ora in fase di accertamento. Oltre alla bimba sono rimasti feriti in maniera lieve i genitori che erano in macchina con lei ed il conducente dell'altra Cinquecento.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, la sottosezione della Polizia stradale ed i mezzi della società Autostrade. Al momento si registrano circa quattro chilometri di coda. (ANSA).