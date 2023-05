In fiamme nella notte negozio souvenir vicino al Quirinale

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Stanotte verso le 2 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via della Dataria,92, a due passi dal Quirinale, per un incendio sviluppatosi all'interno di un'attività commerciale destinata a vendita di souvenir.

L'incendio è stato estinto senza che causasse danni strutturali.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'unità di vendita è al momento dichiarata inagibile per danni da fumo. (ANSA).