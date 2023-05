Grosso albero cade e blocca viale Roma a Frosinone

(ANSA) - FROSINONE, 14 MAG - Un grosso albero è crollato all'improvviso sulla carreggiata bloccando viale Roma, strategica via di collegamento tra la parte bassa ed il centro storico di Frosinone. È accaduto in corrispondenza della omonima galleria poco dopo le ore 16.15. A dare l'allarme è stato un ingegnere informatico che stava per imboccare il tunnel con la sua auto quando ha notato il grosso albero che si muoveva alla sua sinistra "istintivamente ho rallentato e l'ho visto coricarsi davanti a me. Se non avessi frenato ci sarei finito sotto, il tronco è caduto a quattro passi esatti dal cofano della mia auto".

Sul posto stanno operando tre mezzi dei Vigili del fuoco di Frosinone per rimuovere l'albero. La strada è bloccata e si prevede che lo resterà ancora per le prossime ore. La viabilità tra la parte alta e quella bassa di Frosinone è possibile ora solo attraverso via Mazzini con il viadotto Biondi.

Da settimane il Comune di Frosinone ha avviato una ricognizione sugli alberi della zona, nei giorni scorsi aveva disposto l'abbattimento di alcuni ed il trasferimento di altri, proprio per ragioni di sicurezza. (ANSA).