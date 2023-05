Beppe Signori domani al Campo dei Miracoli al Corviale

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'ex azzurro Beppe Signori sarà domani alle 17.30 in visita al Campo dei Miracoli di Roma, al Corviale, per incontrare i ragazzi e le ragazze della Miracoli Football Club, fondata sulla metodologia di CalcioSociale che ha come obiettivo di promuovere una dimensione etica e educativa per costruire dei campioni anche nella vita. L'evento verrà diviso in due momenti: una prima parte in palestra di confronto tra il campione e i giovani della Miracoli Fc, e una seconda parte in campo di allenamento insieme. Durante l'incontro, organizzato in collaborazione con l'associazione Progetti del Cuore, verrà donato un furgone a 9 posti, predisposto anche per passeggeri con disabilità, per poter portare ragazzi e ragazze alle partite e permettergli di allenarsi se vivono distanti dal Campo dei Miracoli. (ANSA).