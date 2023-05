"Vai a casa tua",offese razziste a addetto Internazionali tennis

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Negro di ... tornatene a casa tua".

Così, nel pomeriggio di ieri, uno spettatore pugliese di 53 anni che era al Foro Italico per assistere agli internazionali di tennis, si è rivolto ad un addetto alla sicurezza di origini africane che lo aveva invitato a non calpestare le aiuole. Il 50enne ha anche spintonato l'addetto rifiutandosi di rispettare l'invito. Un collega ha subito allertato i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio, presenti poco distante, impiegati in servizio, per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza all'evento. Raccolta la denuncia, i militari dell'Arma hanno inviato una informativa di reato alla Procura della Repubblica di Roma denunciando l'uomo per "percosse" e "violenza privata" aggravate dalla finalità discriminatoria. (ANSA).