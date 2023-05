Colosseo, musica e buon cibo, è Ultimate Home of Eurovision

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Una splendida casa con vista sul Colosseo a Roma. Uno chef a disposizione. E il top della musica di quest'anno da ascoltare (e tifare). Cosa c'è di meglio per seguire la grande finale dell'Eurovision Song Contest 2023? È così che Booking.com, il colosso oggi tra le più grandi aziende di viaggio digitali del mondo e nuovamente partner di viaggio ufficiale dell'Eurovision Song Contest, ha lanciato The Ultimate Home of Eurovision: un'esperienza unica, di una sola notte, per due fortunatissimi vincitori, proprio per festeggiare la finale della kermesse, in compagnia dello chef italiano Max Mariola. In una casa decisamente da sogno.

"Sarà una serata bellissima", racconta all'ANSA Mariola, già volto di Gambero Rosso Channel, influencer con un seguito da oltre 600 mila appassionati sul suo canale Youtube e affezionato "frequentatore" di Booking.com. "È la mia sicurezza, la mia garanzia quando prenoto un viaggio o una vacanza", sorride. Nello splendido appartamento con vista sul Colosseo Mariola accoglierà i fortunati ospiti con un menù tipico romano, tra "antipasto di carciofella, pasta cacio e pepe e saltimbocca con prosciutto e salvia". Come riporta una recente ricerca di Booking.com, infatti, per quasi la metà dei fan dell'Eurovision (ben il 44%) la bellezza della kermesse è anche conoscere altri Paesi e culture e trovare nuove ispirazioni su dove viaggiare. E Booking.com oggi nel mondo vuol dire ospitalità, ma anche occasione di prenotare servizi ed esperienze sul territorio per andare alla scoperta delle culture locali. E in Italia, cultura vuol dire sicuramente arte, letteratura, musica, ma anche buon cibo. "È una forma nostra dell'arte - concorda lo chef - Quando andiamo all'estero, ci riconoscono proprio queste eccellenze: la cucina, la moda, i motori, la storia, l 'arte e la canzone. Noi italiani siamo questo". (ANSA).