Smaltimento illecito rifiuti, 4 denunciati dai vigili a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - La Polizia di Roma Capitale ha denunciato 4 persone e sequestrato tre autocarri per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti. E' l'esito di una attività di indagine durata circa quattro mesi. Nella vicenda sono coinvolti altri venti soggetti, tra amministratori di società e ditte, che avevano affidato ai quattro denunciati lo smaltimento illecito della spazzatura su tutto il territorio della città. Condotte illegali "ripetute" secondo chi ha indagato, e che venivano messe in atto "in forma imprenditoriale dai soggetti in concorso tra loro, con lo scopo di produrre facili e cospicui introiti" fa sapere la Polizia locale. Adesso i responsabili dovranno rispondere all'Autorità giudiziaria per reati ambientali, ma le indagini non sono concluse: proseguono gli accertamenti per risalire ad altre persone implicate nella vicenda. (ANSA).