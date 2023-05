Senza patente ruba un'auto e danneggia macchine in sosta

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Ruba una macchina, danneggia le altre auto in sosta, poi la parcheggia, la chiude a chiave e se ne va.

È successo il 22 aprile a Bolsena, piccolo comune in provincia di Viterbo. Oggi per un ventiduenne, senza patente, sono scattate le denunce per furto aggravato e danneggiamenti, una segnalazione alla prefettura come assuntore di stupefacenti e per le numerose infrazioni commesse anche una maxi multa di 5.600 euro.

Tutto è cominciato quando un residente, andando a riprendere la sua macchina che aveva lasciato in sosta con le chiavi nel cruscotto, si accorge che era stata rubata.

Il proprietario del veicolo immediatamente denuncia il furto ai carabinieri che rapidamente si mettono alla ricerca del veicolo rubato.

Ma poche ore dopo stranamente la macchina rubata ricompare regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave in un'altra via del paese.

A questo punto i carabinieri chiamano il proprietario del veicolo, il quale riferisce che la tavola da surf che era nel bagagliaio era sparita e che a differenza di prima del furto l'auto era tutta ammaccata.

Le telecamere di sorveglianza hanno permesso ai carabinieri di rintracciare il 22enne e ricostruire tutti i suoi spostamenti in auto: Il ragazzo dopo aver preso la macchina si è divertito ad andarci a zonzo per il paese imboccando contromano vari sensi unici, passando varie volte con il semaforo rosso e, essendo poco avvezzo alla guida, anche ammaccando alcune macchine parcheggiate.

Al momento di parcheggiare ha anche strappato e portato via una delle telecamere, forse per paura di essere stato ripreso.

Nella perquisizione di casa sono stati trovati la tavola da surf sparita, le chiavi della macchina rubata e della telecamera strappata. Nonché un grammo di hashish e un bilancino di precisione. (ANSA).