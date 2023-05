Santa Cecilia, Sostakovic e Stalin raccontati da Augias

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Dmitrij Šostakovič e Stalin. E' dedicato al difficile rapporto tra uno dei grandi compositori russi del Novecento e il leader comunista, il penultimo appuntamento con la musica e la storia raccontate da Corrado Augias che l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone domenica 14 maggio alle 18 all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (biglietto 12 euro; 10 per abbonati e under 30).

Dopo la Rivoluzione d'ottobre, il musicista fu considerato l'enfant prodige delle avanguardie, ma non appena Stalin fu nominato Segretario generale del Partito e impose il realismo come unica estetica, la musica di Šostakovič e quella di molti suoi colleghi - ma la stessa sorte toccò anche a scrittori come Bulgakov, Mandel'štam e altri - divenne subito sospetta. Lo testimonia il celebre articolo pubblicato sulla Pravda il 26 gennaio 1936, dal titolo Caos anziché musica, che definì formalista, immorale e antipopolare l'opera di Šostakovič Lady Macbeth del distretto di Mcensk, con l'aggravante del "successo presso il pubblico borghese all'estero".

Il racconto di Augias sarà inframmezzato da musiche dal vivo, eseguite al pianoforte da Aurelio Canonici, e da brevi filmati. Il prossimo, e ultimo, appuntamento del ciclo è in programma il 28 maggio alle 18 con il titolo Verdi: La Traviata, Anatomia di un capolavoro. (ANSA).