Il Boss torna in Italia, Springsteen debutta a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - A sette anni di distanza dall'ultima tournee nel Belpaese, Bruce Springsteen e la sua E Street Band tornano a suonare in Italia. Lo faranno a Ferrara, il 18 maggio; il 21 al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia all'interno dell'Autodromo di Monza, data che chiuderà il tour europeo 2023 del Boss.

Il rocker del New Jersey esordirà, nella città estense, al Parco Urbano Giorgio Bassani prima tappa tricolore di un tour nel Vecchio Continente iniziato davanti a 117.000 spettatori a Barcellona e che conta su 31 appuntamenti già tutti sold out, prima del ritorno negli Stati Uniti, per una seconda parte del tour. A Ferrara, che ospiterà per la prima volta una delle leggende del rock mondiale, è tutto pronto per l'evento - tre ore di show - con una programmazione speciale, ribattezzata Waiting for Bruce, che include tutta l'offerta culturale della città in cui sarà attivo il Ferrara Springsteen Village al Parco Marco Coletta. Al Parco Urbano, inoltre, sarà istituita una sorta di Hall di attesa con Food truck, zona relax, Area Family con giochi per i più piccoli, e merchandising. Nella città emiliana il Boss e la E Street Band saranno preceduti dalle performance di Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy Awards e di Sam Fender, vincitore di un Brit Award nel 2022.

A Roma, al Circo Massimo, prima del concerto di Springsteen salirà sul palco The White Buffalo, band del cantautore statunitense Jake Smith, seguita da Sam Fender. A Monza ultima 'fermata' del suo viaggio musicale europeo Springsteen si esibirà per la prima volta nella sua carriera in uno degli autodromi diventati punto di riferimento per i grandi concerti.

Sul Prato della Gerascia si esibiranno anche gli australiani The Teskey Brothers e la polistrumentista Tash Sultana.

I biglietti per i concerti italiani - tutti a posto unico in piedi - sono esauriti in prevendita. Chi non ha fatto in tempo ad acquistare può usufruire delle piattaforme di rivendita fan to fan ufficiali dei canali di vendita Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. (ANSA).