Giunta Lazio, ai Comuni 64 milioni per il traporto pubblico

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Questa mattina la Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato le risorse, pari a oltre 64 milioni di euro, in favore dei Comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale, per il trasporto pubblico locale e lo schema di convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel quale sono destinati 20 milioni di euro al fine di acquistare due navi veloci per il collegamento pubblico locale marittimo, lacustre e fluviale.

"I Comuni del Lazio potranno contare sulle risorse per il funzionamento dei trasporti, migliorando e potenziando un servizio essenziale per i cittadini e i turisti. La Regione Lazio è impegnata quotidianamente per invertire la rotta sul comparto, partendo dal rilancio della società regionale Cotral con un occhio vigile sulle linee e sul parco mezzi nelle città e nei piccoli centri", ha affermato Fabrizio Ghera, assessore ai Trasporti della Regione Lazio (ANSA).