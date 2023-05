Fascia verde: tassisti, ricorso a Tar contro nuova Ztl

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Associazione tutela legale taxi e diversi tassisti romani hanno presentato a dicembre scorso un ricorso al Tar contro la delibera comunale che prevedeva proroghe per il servizio pubblico di linea e non per quello non di linea, ovvero i taxi, per quanto riguarda la nuove limitazioni della Ztl.

"Avevamo più volte fatto più volte notare questa discriminazione tra i due servizi pubblici ma l'assessore Patanè non ha sentito ragioni ed è avanti per la sua strada - aggiungono le associazioni - Ora a luglio il Tar del Lazio deciderà nel merito se la delibera è giusta. Facciamo notare che un autobus euro 3, e sono tanti a Roma, potrà circolare mentre i 650 taxi euro 4 da novembre non potranno accedere alla Ztl penalizzando fortemente l'utenza". (ANSA).