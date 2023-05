'Da sempre al tuo fianco', oggi la giornata dell'infermiere

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - La Asl Roma 6 aderisce come ogni anno alla "Giornata Internazionale dell'Infermiere" con lo slogan 2023: "Noi Infermieri ...da sempre al tuo fianco". Uno slogan, informa una nota, che ripropone "la vicinanza dei professionisti della salute, prima e dopo la pandemia, ed auspica un futuro di sviluppo professionale nel quale sarà sempre più importante l'Infermiere di famiglia e Comunità e, quest'anno, anche un'attenzione particolare alla salute degli adolescenti, con un pieghevole informativo sui servizi a loro dedicati già in distribuzione nelle scuole".

Postazioni informative, con brochure elaborate dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche, e con le attività di rilevazione della pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca, glicemia con glucometer, a disposizione dei cittadini, allestite presso gli ingressi o presso gli Ambulatori Infermieristici di Presidi Ospedalieri, Ospedali, Distretti e Case della Salute del territorio Asl Roma 6 dalle ore 9.00.

La 'Giornata Internazionale dell'Infermiere', "oltre che celebrazione - spiega la nota- e momento di bilancio dopo tante sfide continuative, si conferma come momento di assistenza ed ascolto della comunità. Quest'anno, per la richiamata necessità di formare nuovi infermieri, Asl Roma 6 dedica i messaggi di chi già svolge la professione infermieristica, contenuti in un breve video prodotto per l'occasione, ad incoraggiare ragazzi e ragazze che intendessero intraprendere il corso di studi dedicato. Parole come passione, amore, impegno, dedizione, risuonano nelle voci mentre speranza ed umanità traspaiono dagli occhi e dai sorrisi degli operatori di Asl Roma 6". (ANSA).