Agopuntura cura disturbi del sonno per donne con tumore al seno

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAG - L'agopuntura può curare i disturbi del sonno nelle donne affette da tumore al seno che hanno problemi di insonnia causati proprio dalle terapie antitumorali.

E' il risultato di uno studio effettuato su 58 donne da un gruppo di medici e agopuntori guidati da Paolo Marchetti - Direttore Scientifico IDI-IRCCS Roma, presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata (FMP) e oncologo medico - e Fabrizio Jacoangeli, medico agopuntore, docente della Scuola di Agopuntura Energetica e Tradizionale di Roma.

Lo studio, che sarà presentato il 23 maggio prossimo nel corso di una tavola rotonda, ha misurato l'efficacia e la sicurezza dell'agopuntura nel trattare le difficoltà del sonno nelle donne con cancro al seno con terapia ormonale sostitutiva.

Sono state randomizzate 58 donne a una sessione di agopuntura una volta alla settimana per 8 settimane (gruppo agopuntura) o a una sessione di cure standard una volta alla settimana, per 8 settimane (gruppo controllo). L'endpoint primario era la variazione delle difficoltà del sonno e della insonnia, misurate dall'Insomnia Severity Index (ISI) somministrato al basale e 8 settimane dopo. Dopo 8 settimane, i cambiamenti nella qualità e nella quantità del sonno erano diversi significativamente nei due gruppi: in quello di agopuntura il 43,33% è andato in remissione completa (assenza di insonnia). Nessun paziente ha riferito problemi o disagi associati all'agopuntura. In conclusione, una seduta settimanale di agopuntura può avere effetti benefici sulla qualità e sulla quantità del sonno nelle donne con tumore al seno in terapia ormonale sostitutiva, dopo 8 settimane. (ANSA).