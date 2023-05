Musica e immagini a Santa Cecilia, Respighi apre la stagione

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Un omaggio a Roma con la musica di Ottorino Respighi diretta da Iván Fischer e le immagini curate da Yuri Ancarani per inaugurare il 12 ottobre la Stagione Sinfonica. Poi una girandola di grande musica, dal barocco al contemporaneo, con le star del podio, i solisti prestigiosi, debutti di giovani talenti, due tournée in Europa con la novità, dal 23 marzo al 1 aprile, del Festival di Pasqua a Salisburgo dove l'orchestra con Antonio Pappano nella veste di direttore emerito saranno in residenza per una settimana.

Il cartellone 2023-2024 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è ricco di nomi di prestigio, da Jakub Hrůša a Daniele Gatti, Daniil Trifonov, Maurizio Pollini, Martha Argerich, Teodor Currentzis, Igor Levit, Evgeny Kissin, Víkingur Ólafsson, Lang Lang, Lahav Shani, Elīna Garanča, Ildar Adbrazakov, Patricia Kopatchinskaja. Il direttore ungherese Ivan Fischer, che torna dopo 17 anni a dirigere l'orchestra ceciliana, proporrà nel concerto inaugurale (con repliche il 13 e 14 ottobre) i tre poemi sinfonici di Respighi - Fontane di Roma, Pini, di Roma e Feste romane - con la partecipazione di Ancarani, tra i videoartisti più in vista della scena internazionale per un mix di suoni e immagini ispirate da Roma.

"Quest'anno apriamo addirittura con un Festival - dice il presidente Michele dall'Ongaro - perché il Bringing Europe Festival creato a Budapest da Fischer vuole costruire ponti tra la capitale ungherese e le grandi città europee. Dopo Berlino e Amsterdam e lo stop imposto dal Covid quest'anno tocca a Roma".

La serata di apertura prevede anche due composizioni per coro a cappella di Franz Liszt, anch'esse dedicate alla capitale che vedono protagonista il Coro dell'Accademia e il debutto del nuovo maestro del coro Andrea Secchi.

In vista dell'arrivo nell'ottobre 2024 di Daniel Harding come nuovo direttore musicale dopo i 18 anni della gestione Pappano, Santa Cecilia ha messo a punto per la nuova stagione ventotto produzioni sinfoniche, 18 da camera e un repertorio che spazia da Vivaldi, Händel, Beethoven, Smetana, Čajkovskij, Bruckner, Verdi, Mahler, Sibelius, Šostakovič, Rachmaninoff. (ANSA).