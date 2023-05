Djokovic, 'il Roland Garros senza Nadal non è lo stesso'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "La possibile assenza di Nadal al Roland Garros? Non cambierebbe nulla nella mia preparazione, ma il mondo del tennis sarebbe influenzato dalla sua assenza, per la storia che Rafa ha scritto lì. Soprattutto se lui salta i tornei importanti, è un problema per il tennis". Così Novak Djokovic durante la conferenza stampa agli Internazionali di Roma. (ANSA).