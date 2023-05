Tennis: al Foro Italico 150 dispositivi per stop virus nell'aria

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Nel periodo degli Internazionali di Tennis in programma a Roma dal 2 al 21 maggio nei luoghi pubblici del Foro Italico saranno installati 150 dispositivi che grazie a una tecnologia completamente made in Italy agisce all'interno degli ambienti chiusi ed è in grado di inattivare i virus presenti in aria, contribuendo a mitigarne la minaccia.

La tecnologia, certificata CE e SAR, è stata presentata nella sua prima versione anti-Covid lo scorso giugno a Milano, quando sono stati illustrati i risultati di inattivazione al 90% in aria del virus e delle sue varianti.

Oggi la tecnologia presenta un livello di maturità superiore con efficacia dimostrata su un ceppo rappresentativo dei virus dell'influenza stagionale, dando anche in questo caso risultati positivi al 90%. L'applicazione al Foro Italico è frutto di una collaborazione tra Sport e Salute Spa e l'azienda Elt, produttrice della tecnologia E4Shield.

"Siamo felici che il Foro Italico diventi sempre più tecnologico - ha detto il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli - Abbiamo già predisposto un nuovo servizio di connessione Wi-fi di ultima generazione, parte di un progetto più ampio di riqualificazione e digitalizzazione dell'intero Parco Foro Italico. La presenza in alcuni spazi del site di questo nuovo dispositivo per la prevenzione dei virus aerei, è un ulteriore passo avanti verso quell'innovazione che è orientata a migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone". (ANSA).