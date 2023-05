Pnrr: al via lavori per realizzare il Polo natatorio a Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Posa della prima pietra, questa mattina, per il nuovo polo natatorio che sarà realizzato a Granaretto, nel nord del Comune di Fiumicino, grazie ad un milione e mezzo di fondi provenienti dal Pnrr e da altri 2,2 milioni di euro versati dall'amministrazione comunale.

La piscina verrà edificata su di una superficie totale di circa 10 mila metri quadri. Vi sorgeranno: una vasca di dimensioni 16,50 per 25 metri e con profondità variabile da 1,40 a 1,85 metri, una palestra, uno spogliatoio per atleti ed uno per istruttori e giudici; ed ancora una segreteria e degli uffici, i servizi igienici per il pubblico, una zona bar e locali tecnici.

"Può diventare veramente un polo di aggregazione ed attrazione per la disciplina, grazie ad una struttura le cui dimensioni hanno pochi eguali sul litorale e nell'area romana: un grande centro sportivo a servizio del nord del territorio ma anche di tutta la città - ha detto il sindaco Esterino Montino - Abbiamo colto l'opportunità del Pnrr: è uno dei 17 progetti del Comune di Fiumicino finanziati e che rispetta i tempi dettati proprio dal Pnrr, compreso un asilo nido, per una città in cui si può vivere bene. Ed è per questo che posiamo la prima pietra proprio oggi: abbiamo fatto il progetto, grazie al lavoro dei nostri uffici, indetto la gara, rispettando tutte le leggi come abbiamo sempre fatto, assegnato l'appalto ed ora formato il contratto con la ditta che ha vinto. La piscina sarà pronta in 12 mesi perché questi sono i tempi certi dettati dal Pnrr".

"Nei prossimi giorni aggiudicheremo in gara altri progetti, come la riqualificazione, per 3 milioni di euro, dell'impianto sportivo Cetorelli a Fiumicino. Oggi va in aggiudicazione la ristrutturazione e la messa a norma del palazzetto dello sport, il "PalaFersini", ad Isola Sacra, per oltre 6 milioni di euro", ha concluso Montino. (ANSA).