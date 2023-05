La famiglia Mainetti entra nel vino con Aramaicos

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Il progetto di produrre vino nasce per dare valore a quelle zone enologiche dalle grandi potenzialità ancora non del tutto espresse": così Paola Mainetti, fondatrice di Aramaicos e azionista di riferimento di Tiberiade Holding di Roma, spiega all'ANSA come è nata l'idea di avvicinarsi alla vitivinicoltura che ha già portato alla creazione di "Les Deux Levriers", un rosso realizzato con le uve delle colline delle Baronie, nel sud-est della Francia.

"Siamo partiti dalla Francia, ma il progetto è in evoluzione ed abbiamo affidato al maestro dell'enologia mondiale, Riccardo Cotarella, il compito di scovare nuovi terroir dove, magari, produrre altri vini". "Il progetto Aramaicos punta anche a creare un connubio importante tra vino e arte", spiega Valter Mainetti, ceo di Tiberiade Holding, ricordando che nel 2007 ha dato vita alla Fondazione Sorgente Group per salvaguardare la collezione d'arte della famiglia, che risale agli anni Trenta.

"Valorizzare territori ancora poco noti significa accrescere il loro valore, esaltandone, ad esempio, la loro bellezza paesaggistica", sottolineano gli imprenditori. "Quello di Aramaicos è un progetto che vede in Paola e Valter Mainetti due persone appassionate del bello e in questo caso anche del buono - dice l'enologo Cotarella - Da pochi mesi è uscita l'annata 2017 di 'Les Deux Levriers', un rosso che nasce dalla fusione armonica tra la morbidezza del Merlot, la struttura del Cabernet Sauvignon e la dinamicità del Syrah". "Un vino che viene prodotto in Francia, ma con una passione tutta italiana - sottolinea Cotarella - Adesso stiamo lavorando per ampliare il progetto e valorizzare altri territori ancora non troppo noti, un'esperienza che mi riporta indietro negli anni, quando applicai questo principio nel nostro sud Italia". (ANSA).