Lancio di un petardo dopo una partita di calcio, tre feriti

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Dopo una partita amatoriale tre calciatori sono rimasti leggermente feriti dallo scoppio di un petardo. Il fatto è avvenuto ieri sera in un campetto di via della Capanna Murata, in zona Casilino, a Roma.

Dopo la partita tre calciatori della Roma Soccer Club sono stati raggiunti dal lancio del petardo: un 38enne e un 41enne hanno ripotato ferite più serie e sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Tor Vergata e all'ospedale di Frascati con abrasioni sul corpo.

Per il terzo non è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato Casilino. (ANSA).