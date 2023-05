E.League: Oliver arbitra la Roma, Siebert per Juve-Siviglia

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - E' il tedesco Daniel Siebert l'arbitro designato per la semifinale di Europa League Juventus-Siviglia che si gicoa giovedì all'Allianz Stadium. Lo ha reso noto l'Uefa. Tedeschi anche gli assistenti Jan Siedel e Rafael Foltyn e il Var Bastian Dankert.

Per l'altra semifinale, Roma-Bayer Leverkusen di giovedì all'Olimpico, è stato invece scelto l'inglese Michael Oliver che avrà come assistenti i connazionali Stuart Burt e Lee Betts. Var e Avar gli altri inglesi Stuart Attwell e Chris Kavanagh.

(ANSA).