Autista di un bus aggredito a Roma, lussata una spalla

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Aggressione ad un autista di un bus ieri sera a Roma. Il fatto è avvenuto in via Tuscolana, all'altezza del civico 200. Un passeggero, cittadino straniero, ha picchiato il conducente, 54 enne, reo di non averlo fatto scendere fuori fermata.

L'autista ha riportato la lussazione di una spalla ed è stato trasportato all'ospedale San Giovanni dove è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri. (ANSA).