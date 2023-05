Assessore Roma, vogliamo modificare delibera sulla fascia verde

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Modificare la delibera sulla fascia verde? Noi siamo d'accordo. Abbiamo inviato una lettera alla Regione Lazio per istituire un tavolo tecnico per modificare la delibera. Il mio intervento potrebbe chiudersi qui". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, intervenendo alla seduta del Municipio XV sulla nuova ztl 'fascia verde' "Però c'è tantissima confusione sulla ricostruzione degli eventi, tante mezze verità. Dobbiamo dircela tutta per come è - ha aggiunto - Non è che l'amministrazione comunale non veda le difficoltà di tanti cittadini che non ce la fanno a cambiare la vettura. Io andrò in tutti i Municipi a spiegare la cosa.

Vogliamo rendere la norma più equa, vogliamo modificare le norme di attuazione, accompagnando, e questo lo abbiamo chiesto a Rocca e al governo, con degli incentivi per la sostituzione delle autovetture". (ANSA).