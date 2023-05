Tentata estorsione ad imprenditrice a Roma, due condannati

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Il gup di Roma ha condannato a cinque anni di carcere Paolo Riccardo Papagni, imprenditore balneare nella zona di Ostia, e Roberto De Santis, elemento di spicco della criminalità locale noto con il soprannome di 'Er Nasca', nel processo con rito abbreviato legato alla tentata estorsione, aggravata del metodo mafioso, ai danni dell'imprenditrice Barbara Mezzaroma.

I due avevano chiesto 500 mila euro all'imprenditrice in cambio di protezione nell'ambito di un appalto per la realizzazione di un complesso residenziale ad Ostia.

Per questa vicenda il 26 gennaio del 2022 De Santis, già condannato in via definitiva per la gambizzazione del boss Vito Triassi avvenuta nel 2007 a Casal Palocco, venne arrestato nell'indagine della Dda coordinata dal sostituto Mario Palazzi.

L'indagine partì dalla denuncia dell'imprenditrice ai carabinieri del nucleo investigativo di Ostia. (ANSA).