Lega-FdI contro la fascia verde a Roma, stop ideologia green

Opposizione sul piede di guerra contro la Fascia Verde a Roma, ovvero la eco Ztl che da novembre sancirà l'esclusione dall'area urbana delle auto più inquinanti. Non è bastato il tavolo di concertazione varato la scorsa settimana da Gualtieri con Rocca per cercare soluzioni e deroghe ad un provvedimento che rischierebbe di essere iniquo con chi abita in periferia e con le fasce sociali più fragili.

La Lega, col coordinatore regionale nel Lazio Claudio Durigon, rivendica le 75 mila firme già raccolte contro il provvedimento. "Con la mega Ztl pensata dal sindaco Gualtieri, Roma pagherebbe un conto troppo salato a causa di un'assurda ideologia green che porterebbe tantissimi disastri e solo disagi a lavoratori e cittadini. Isolare una città come Roma, e quindi rendere difficile l'accesso a commercianti, impiegati, esercenti, consumatori e famiglie, è una follia", dice Durigon.

Domani è prevista una conferenza di Fratelli d'Italia che promuoverà un'altra raccolta di firme contro la Fascia Verde.

Inoltre al municipio XV, l'estrema periferia nord di Labaro e Saxa Rubra, è convocato un consiglio straordinario per parlare proprio del provvedimento.

La delibera della discordia prevede che dai 51 nuovi varchi che saranno 'accesi' a novembre non potranno accedere le auto Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 a benzina e fino a Euro 4 diesel. Da novembre 2024, poi, arriverà lo stop anche per gli Euro 3 a benzina. L'area interdetta è un ampio anello irregolare, grossomodo intermedio tra il centro storico e il Raccordo Anulare, che però viene toccato dal perimetro in alcuni punti. I lavori per installare i varchi elettronici sono partiti il 10 aprile. (ANSA).