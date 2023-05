Il Tour della Costituzione fa tappa ad Ostia

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Tappa ad Ostia oggi per il Tour della Costituzione, l'iniziativa promossa dalla Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli per celebrare i 75 anni della Carta Costituzionale. L'evento si è svolto nell'aula consiliare del Municipio X e ha visto la partecipazione anche di tanti studenti dell'Istituto Toscanelli che hanno ascoltato le parole dei costituzionalisti Alfonso Celotto e Giovanna Pistorio, dell'Università Roma Tre. "Ho voluto fortemente questa serie di eventi, nati per avvicinare le istituzioni ai giovani.

I ragazzi rappresentano la parte attiva del futuro dei nostri territori, e noi con i prossimi appuntamenti contiamo di raggiungerne il più possibile", ha affermato la presidente Svetlana Celli.

Protagonista dell'incontro di oggi, che segna la settima tappa del Tour della Costituzione, l'articolo 32 della Carta, il diritto alla salute.

Presenti all'incontro anche il presidente del Municipio X Mario Falcone, l'assessore alla Scuola e Politiche giovanili Andrea Morelli e l'assessore alle Attività produttive e Turismo Antonio Caliendo. (ANSA).