Giubileo: Gualtieri, con Rocca si potenzieranno gli ospedali

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Uno dei gruppi di lavoro nell'ambito della gestione dell'accoglienza riguarda la Salute, ed è coordinato dalla Regione Lazio. Da parte del presidente Francesco Rocca c'è l'impegno e la priorità per potenziare i pronto soccorso e l'accoglienza ospedaliera" in occasione del Giubileo. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in audizione in commissione capitolina Giubileo.

"C'è un tema di risorse - ha aggiunto - perché questi non sono investimenti ma parte corrente. C'è però sintonia tra me e Rocca su questo punto: stiamo lavorando per assicurare un miglioramento della capacità del sistema sanitario di sostenere l'afflusso dei pellegrini".

Più in generale, ha detto ancora il sindaco, "sulle risorse per esempio per gli straordinari della polizia stiamo facendo una quantificazione e avvieremo un confronto col governo".

Rispetto all'ambito 'accoglienza e gestione' "è partita una segreteria tecnica in cui ci sono i vari soggetti, come il commissario, Palazzo Chigi, il Viminale, la Protezione Civile, la Regione Lazio, Roma Capitale, la prefettura. Una prima riunione si è già svolta, sono in corso le sedute di 8 gruppi tematici". (ANSA).