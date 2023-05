Diocesi di Roma, al via la "Open week fibromialgia"

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Una settimana di consulenze reumatologiche gratuite ed incontri di sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica, fino al 12 maggio. Si tratta della "Open week fibromialgia", promossa dall'Area medica della pastorale sanitaria della diocesi di Roma, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia.

Nel Lazio 140mila persone e 2 milioni e mezzo in Italia sono affetti da questa malattia. Papa Francesco durante il Regina Coeli di domenica 7 maggio ha voluto salutare i malati affetti da fibromialgia presenti in piazza San Pietro. Il suo saluto ha dato il via ideale alla "Open week" di aiuti gratuiti e sensibilizzazione su questa patologia.

"Come diocesi, in pieno cammino sinodale, ci si è attivati per ascoltare e sostenere chi soffre; attraverso il coinvolgendo delle strutture ospedaliere promoviamo la sensibilizzazione di questa malattia invalidante", dichiara monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato per la Pastorale sanitaria della diocesi di Roma. "Il nostro è un piccolo contributo, realizzabile grazie alle strutture ospedaliere coinvolte nel Tavolo Diocesano Sanità. La fibromialgia però deve essere riconosciuta come malattia cronica invalidante ed inserita nei Lea per ridare dignità al malato che ne è affetto", aggiunge Edith Aldama, responsabile dell'Area Medica della Pastorale sanitaria.

Alcune strutture ospedaliere coinvolte si illumineranno di viola nella giornata del 12 maggio, Giornata mondiale della fibromialgia, come simbolo di vicinanza e sensibilizzazione.

L'iniziativa è stata organizzata grazie al sostegno del Tavolo diocesano sanità costituito da Asl Roma 1, presidio Nuovo Regina Margherita; Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli; Policlinico Universitario Umberto I; Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini; Policlinico Tor Vergata; Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata; Azienda ospedaliera - Universitaria Sant'Andrea e la Fondazione Santa Lucia. (ANSA).