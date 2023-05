Con 'Atlante' il censimento degli immobili del Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Si chiamerà 'Atlante' il nuovo sistema di Roma Capitale dedicato al censimento del patrimonio capitolino, un sistema accessibile e di nuova generazione che conterrà in un unico database tutti i dati portando, nelle intenzioni dell'amministrazione, più semplificazione e trasparenza. Dalle stime, infatti, circa un bene su tre di proprietà comunale sfugge all'archivio. Per il progetto, avviato nel 2022 e che arriverà a conclusione nel gennaio 2025, il Comune ha messo in bilancio 5 milioni di euro.

Un lavoro considerato necessario: si stima infatti un disallineamento di circa il 30% tra i beni effettivamente di proprietà di Roma Capitale (90-100 mila) e i beni inventariati in Si-Pic (60-70 mila), cioè uno dei tre sistemi attualmente usati dall'amministrazione assieme a GeoRoma e Refto.

Uno dei problemi, ha spiegato l'assessore Zevi, è che il patrimonio di Roma è enorme, estremamente vario e complesso: in grossa sintesi su una stima di circa 100 mila beni, circa 65 mila sono edifici, 15 mila strade e aree urbane e 10 mila aree verdi o edificabili, che poi si traducono in parchi di ogni tipo e dimensione, ville di epoche diverse, costruzioni che si sovrappongono. Nell'Archivio di Roma Capitale sono presenti persino documenti del 1600, che oggi saranno digitalizzati.

"Per le politiche pubbliche, per la valorizzazione economica, per sapere quanti luoghi possiamo dare ai giovani per realizzare aree studio, quanto si può ricavare per ottenere fondi da destinare ad altre politiche...". Sono alcuni dei vantaggi, ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri. "C'è un altro aspetto importante: 'portare alla luce' beni mai censiti fa sì che il loro valore possa essere incluso nel Bilancio, aumentando i nostri margini di spesa". (ANSA).