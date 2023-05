Bambini e cani, incontro unità cinofile Penitenziaria a Rebibbia

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Incontro ravvicinato tra "cuccioli" umani e quelli a quattro zampe giovedì 11 maggio nell'area verde all'esterno del Nuovo Complesso carcerario romano di Rebibbia.

Protagonisti 44 bambini che frequentano la quinta elementare ed i cani dei Unità cinofile antidroga della Polizia penitenziaria, accompagnati in questo percorso dai conduttori e addestratori.

Per tutta la mattinata, dalle 9 in poi, i bambini assisteranno alle simulazioni di ricerca di stupefacenti grazie al fiuto degli animali, ma soprattutto potranno toccare con mano il rapporto speciale tra ogni conduttore ed il cane che gli è stato affidato. Le Unità cinofile della Polizia penitenziaria sono spesso chiamate ad operare anche in contesti diversi da quelli carcerari, come stazioni ed aeroporti, ed i cani assolvono al loro compito come in un grande gioco alla fine del quale c'è per loro sempre un piccolo premio.

Sempre attraverso il gioco, questa volta incentrato sui bambini, si svilupperà nella stessa mattinata l'incontro con i cani curato dall'Associazione Hakuna Matata, impegnata nel progetto Educazione assistita con animali ed incentrato sul rispetto nei confronti di questi ultimi, ma anche sulle capacità non solo dei cani ma anche degli altri "pets" di trasmettere sicurezza e tranquillità emotiva. (ANSA).