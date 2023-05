Aggressione a Termini, 35enne colpito con un coccio di bottiglia

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Un cittadino egiziano di 35 anni è stato aggredito ieri a Roma, nella zona della stazione Termini.

Il fatto è avvenuto intorno alle 19 in via Giovanni Amendola.

Per motivi ancora da accertare l'uomo è stato ferito all'addome con una una bottiglia rotta all'esterno di una sala scommesse.

Il 35enne è stato trasportato dal 118 all'Umberto I dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in 15 giorni. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Viminale. (ANSA).