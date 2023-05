A 97 anni ritrova la compagna di scuola, incontro in videochiamata

"Siamo cambiate, ma mi ricordo che eri bellissima, tu e tuo fratello lo eravate. Certo, se ti incontrassi oggi non ti riconoscerei, ma sono passati tanti anni, siamo diverse entrambe". Fiorella Ingrao, a 97 anni, ha coronato il suo sogno, incontrare almeno un compagno di liceo, il Giulio Cesare di Roma, quello cantato anche da Antonello Venditti un bel po' di anni dopo. Aveva scritto una lettera su un foglio a quadretti e aveva chiesto alla nipote nipote Valentina di diffonderla sui social. Da allora sono stati tantissimi a scriverle, soprattutto ex alunni, perché Fiorella ha insegnato Matematica in un liceo e tutti se la ricordano. Tutti a tifare per lei, per un lieto fine.

L'incontro con Mariapia è avvenuto tramite una videochiamata, tra ricordi, nomi e cognomi di amici di classe di più di 80 anni fa, e fatti snocciolati come fossero avvenuti il giorno prima, con una lucidità che farebbe invidia anche a un ventenne. Fiorella ricorda anche dove era seduta in classe, e mentre parla con la sua amica disegna a parole una piantina dell'aula che l'altra fa subito sua. "Non ci aspettavamo tanto clamore e tanto successo per la richiesta di nonna - dice la nipote Valentina, ancora incredula - Ci stanno contattando in tanti, anche la televisione. Nonna è contentissima e io ormai le faccio da segretaria", aggiunge sorridendo. Fiorella, che nonostante l'età usa in maniera disinvolta Google e WhatsApp, aveva avuto l'idea qualche giorno fa di diffondere sui social l'appello per ritrovare i suoi compagni di scuola tramite la nipote. Un appello gentile con dovizia di particolari sulla classe, "la capoclasse Di Cristofaro, la bella Pescatori, la bravissima Todaro, i fratelli Occorsio e i fratelli Simonetti".

L'accenno ai professori della sezione B, la sua: "Il dantista Martinelli, la professoressa di Matematica e Fisica Bardone". In poche ore i 'mi piace' erano schizzati alle stelle e così le condivisioni. Ed erano arrivati i primi riscontri: "Molti alunni di nonna, che insegnava al liceo classico Volpicelli a Porta Pia, ci stanno contattando. Se la ricordano e vorrebbero incontrarla a casa sua, sarebbe bellissimo". La telefonata passa così, con tanti "ti ricordi?", con le mani che gesticolano contentezza, con i capelli bianchi ma lo spirito di due 97enni che ritornano ragazzine, seppure per pochi minuti.

La nipote non si aspettava una eco del genere, ma in poche ore i 'mi piace' sono schizzati alle stelle e così le condivisioni. E sono arrivati i primi riscontri: "Molti alunni di nonna, che insegnava al liceo classico Volpicelli a Porta Pia, ci stanno contattando. Se la ricordano e vorrebbero incontrarla, sarebbe bellissimo". Non solo, "mi ha scritto anche il figlio di un compagno di classe, adesso cercheremo di farli incontrare. Chissà che emozione, così tanti anni dopo", sussurra la nipote consapevole del fatto che molti personaggi citati nella lettera potrebbero non esserci più. I commenti sono tanti, c'è pure chi non conosce Fiorella e non ha frequentato il Giulio Cesare ma è colpito dalla sua storia: "Mi ha rallegrato la giornata", scrive Antonella.

Tanti i cuori lasciati come commento e gli "in bocca al lupo". Dopo il successo dell'appello, Fiorella ha voluto ringraziare quelli che hanno lasciato una parola su Facebook, quasi tutti ex alunni: "Cari amici, ho letto tutte le vostre risposte al mio appello e mi sono sentita avvolta in un caldo e affettuoso abbraccio, che mi ha provocato una forte emozione accompagnata da un batticuore e da qualche lacrimuccia! Il mio pensiero è corso vertiginosamente indietro di tanti anni, prima alla mia spensierata giovinezza e poi alla mia seria ma non severa maturità". Ma lei non si abbatte e fornisce più dettagli dei suoi ex compagni, anche in modo scherzoso e teneramente allusivo: "Vittorio Lumia era un bel ragazzo e, alla fine della scuola scrisse sul mio quaderno dei ricordi scolastici, che avere allora era di moda, il ritornello di una bella canzone d'amore che apprezzai moltissimo. Peccato che gli avvenimenti che si sono succeduti ci hanno allontanato, altrimenti.....chi lo sa come sarebbe andata a finire!". La vita ha scelto diversamente: "Ho sposato un medico e ho avuto una vita serena e tre bellissime figlie che mi hanno dato soddisfazioni in tutti i campi . Ora sono nonna di due bellissimi nipoti e di una deliziosa nipotina senza la quale non avrei potuto compiere questa avventura e la mia vita continuerà serena finché il Signore vorrà".