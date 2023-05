Scritta no-vax su muro di cinta villa Giustiniani nel Viterbese

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Una mega scritta con slogan no-vax è comparsa la scorsa notte sul muro di cinta di villa Giustiniani a Bassano Romano, piccolo comune in provincia di Viterbo. Fatta a caratteri cubitali con la vernice rossa, recita testualmente: "Vaxate i bambini, siete mostri assassini". Gli autori per trovare spazio per il loro slogan hanno deturpato il perimetro di villa Giustiniani che è un sito di interesse artistico e storico del ministero della cultura. Palazzo Giustiniani Odescalchi, ceduto allo Stato italiano dalla famiglia Odescalchi di Bracciano nel 2003, è il risultato delle trasformazioni applicate sull'antico castello degli Anguillara nei primi anni del '600.

Immediata la reazione del sindaco di Bassano, Emanuele Maggi, che sul suo profilo Facebook ha commentato: "Continueremo a difendere il paese con gli strumenti che le norme ci mettono a disposizione - afferma il primo cittadino - in questo caso con la riproposizione di una querela".

Il sindaco nel commento sul social ha anche accennato a "metodi squadristi, incivili e volgari." Nel post ha poi continuato: "È intollerabile che si obblighi lo Stato ad utilizzare i soldi dei cittadini per togliere scritte e simboli che non hanno la capacità e la forza di persuadere nessuno".

Poi rivolgendosi direttamente agli autori della scritta ha concluso: "Siete liberi di esprimere il vostro pensiero. Fatelo nel modo lecito diffondendo materiale scientifico (se esiste in merito) o in qualsiasi altro modo legale. Ma questo modo non è ammesso, non si possono danneggiare monumenti e beni pubblici.

Combatteremo contro questi scempi fino alla fine consapevoli che la giustizia arriverà". (ANSA).