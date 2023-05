A Roma torna Race for the Cure, 'la prevenzione va promossa'

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Sono convinto che questa giornata sia soltanto un momento di ulteriore attenzione alla pratica quotidiana. La prevenzione non è solo uno spot, va promossa e praticata. Bisogna far decollare la cultura della prevenzione e della cura attraverso lo sport". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha commentato la lotta al tumore al seno a margine della Race for the Cure, organizzata a Roma.

"Questa corsa è un messaggio per tutte le persone e bisogna saper coltivare insieme la speranza che passa attraverso laricerca e la prevenzione. Lo sport come chiave sociale è insuperabile", ha aggiunto.

Poi parlando di quanto può fare il Governo ha concluso: "Deve diventare un'agenda quotidiana del rapporto tra i ministeri come quello dello sport e i giovani e della salute. Lo stiamo facendo e questa collaborazione si consoliderà in tanti avvenimenti. Il ministero, con altri colleghi di governo, a partire dalla scuola, deve mettere a disposizione più risorse. I luoghi di sport devono migliorare e le città devono diventare luoghi sportivi a cielo aperto. Serve un concerto di collaborazioni che può consentire di cambiare un dato non confortante: troppa gente in Italia resta seduta sul divano pensando che lo sport sia un optional". (ANSA).