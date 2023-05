Rallentamento treni, a Firenze Smn ritardi di oltre 6 ore

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAG - Ritardi di oltre sei ore, anche fino a 400 minuti, sono segnati sui tabelloni luminosi alla stazione di Firenze Santa Maria Novella intorno alle cinque del pomeriggio a causa dei rallentamenti a Roma, con risentimenti diffusi fino al capoluogo toscano.

La stazione è piena di passeggeri in attesa o in fila ai banchi delle informazioni. I rallentamenti registrati stamattina a Roma Tiburtina hanno comportato nel nodo fiorentino ritardi su tutti i treni dell'Alta velocità.

Il cartellone indica ritardi minimi di 160 minuti per andare a Torino fino a 400 minuti registrati da un treno Eurostar con partenza Napoli e destinazione Bergamo. (ANSA).