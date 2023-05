Ragazza rapita e violentata a Latina, ricercato un 31enne

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Proseguono le ricerche della Squadra Mobile della Questura di Latina dell'uomo che mercoledì pomeriggio ha rapito e violentato una ragazza di 16 anni. La sedicenne la mattina dopo è stata trovata dalle forze dell'ordine in stato di choc e con alcune ferite al volto all'interno di una microcar nei pressi della stazione dei treni.

L'uomo ricercato, Dragos Daniel Marcu, un romeno senza fissa dimora con diversi precedenti, è stato identificato dalla 16enne e dal ragazzo di 18 anni che era con lei, attraverso una foto segnaletica: secondo le ultime ricostruzioni, questi ultimi lo avrebbero trovato intento a drogarsi con del crack all'interno del sito dismesso dell'ex zuccherificio di via delle Industrie, ora in completo stato di abbandono e degrado, dove i due erano arrivati in microcar parcheggiando all'interno dell'area di oltre 10.000 mq.

Il trentunenne, un volto conosciuto a Latina Scalo e già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti, avrebbe aggredito i due giovanissimi, colpendo con un pugno al volto il diciottenne, rimasto svenuto, e costringendo la sedicenne a salire sulla microcar per poi portarla via. (ANSA).