Milan-Lazio 2-0, decidono Bennacer e Theo

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il Milan batte la Lazio 2-0 e conquista tre punti d'oro per la corsa alla Champions. A San Siro la squadra di Pioli si aggiudica uno degli scontri diretti per l'Europa che conta: decidono le reti nel primo tempo, al 17' con Bennacer e al 29' Theo Hernandez per il raddoppio con un super gol. Unica nota negativa per i rossoneri l'uscita di Leao in avvio per un problema all'inguine. La Lazio incassa invece la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. (ANSA).