Giornata dell'ostetrica, Asl Roma 6 incontra le neo mamme

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Per la giornata internazionale dell'ostetrica, appuntamento che pone al centro dell'attenzione il valore sociale e sanitario dell'ostetrica nel mondo, nonché il suo ruolo chiave nella tutela e nella promozione della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale, le ostetriche della Asl Roma 6, coordinate da Daniela Favale, hanno incontrato le gestanti e le neo mamme nell'aula convegni dell'ospedale dei Castelli per condividere insieme esperienze e tematiche, sottolineando l'importanza della loro presenza nell'ambito della salute femminile, dalla nascita fino alla menopausa, con l'obiettivo di rafforzare il legame di fiducia che si crea con le donne , con la famiglia e nella comunità.

Tante le attività proposte: lavoro corporeo ed esercizi di rilassamento, portare in fascia il bambino, allattamento al seno, disostruzione pediatrica, baby wearing, body painting, baby massage. (ANSA).